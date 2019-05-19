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Kars'ta kaybolan Nurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Yapılan aramalar sonunda ekipler; 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cansız bedenini dere kenarında buldu.

AA | 19.05.2019 - 14:09..
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Ortakale köyünde 12 Mayıs'ta evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van'dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.

NURCAN'IN CESEDİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan'ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında suyun içerisinde bulundu.

Kars'ta kaybolan Nurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

KÖYE 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Nurcan Sade'nin cesedinin bulunduğu noktanın, köye 4 kilometre uzaklıkta, daha önce eteğinin bulunduğu yer olduğu bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan Nurcan Sade'nin bulunması için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda minik çocuğa ait etek köyden 4 kilometre, ayakkabı ise 15 kilometre uzakta dere kenarında bulunmuştu.

Kars'ta kaybolan Nurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

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