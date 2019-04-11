taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Kars'ta kelebekler kozalarından çıktı

Türkiye'de en uzun kış mevsiminin yaşandığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar üzerinde görülen kelebekler şaşkınlık yarattı.

AA | 11.04.2019 - 15:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi oteller bölgesindeki pistlerde, karlı zeminde kelebeklerin görülmesi dikkati çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü bölgede yaklaşık 80 santimetre kar kalınlığı bulunuyor. Soğuk havada arazideki karların erimemesine rağmen kar üzerine konan kelebekler, vatandaşların ilgisini çekti.

Kelebeklerin bazılarının kar üzerinde dolaşırken soğuktan etkilendikleri de gözlendi.

Kars'ta kelebekler kozalarından çıktı

"HER TARAFTA KELEBEK VAR"

Kayak merkezi personeli İdris Işıldak, ilk defa kar üzerinde gezinen kelebek gördüğünü söyledi.

Işıldak, kelebeklerin şaşkınlık yarattığını ifade ederek, "Kayak tesislerinde çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Pistlerden aşağı inerken karların üzerinde her tarafta kelebek var, gördük ve şaşırdık. Böyle bir şey daha önce görmedik. Yani yaz olmadan kelebekler çıkmıyordu. Şu anda karların üzerinde kelebekler var." diye konuştu.

Kars'ta kelebekler kozalarından çıktı

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün de hava sıcaklığının artmasıyla kelebeklerin döngüsünün başladığını ve dışarıya çıktığını söyledi.

"YAŞAM SÜRELERİ KISILACAK"

Hava sıcaklığını Kars'ta değişkenlik gösterdiği için kelebeklerin soğuk havaya maruz kaldığını ifade eden Düzgün, şunları kaydetti:

"Havaların inişli çıkışlı olması nedeniyle ısınan havada sürecini tamamlayan kelebekler dışarı çıktı. Hava sıcaklığı 14 derecenin üstünde olmasıyla kelebeklerin yaşam döngüsü başlar. Olağanüstü bir durum değil, havaların ısınmasıyla kelebekler uyanmaya başladı. Bu havada yaşamlarını zor sürdürürler, yani yaşam süreleri kısalacak." dedi.

Kars'ta kelebekler kozalarından çıktı

Kars'ta kelebekler kozalarından çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

316
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

470
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

437
Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

Twitter CEO'su Jack Dorsey’in bir günü

137
AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

AK Parti'nin Ankara'yı kaybetme nedeni araştırıldı

413
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

146
Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

Saadet'in binasında icra işlemi gerçekleşti

223
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir