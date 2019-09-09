taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7361
Euro
6.3303
Altın
1506.85
Borsa
100107.44
Gram Altın
277.248

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

15 bin kişi, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesi için yürüdü.

AA | 09.09.2019 - 10:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı, yürüyüş ile başladı.

ATATÜRK, TÜRK BAYRAĞI VE HZ. ALİ POSTERLERİ

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti.

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

VÜCUTLARINA ZİNCİR VURDULAR

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikarla yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

SEMBOLİK CENAZE TAŞINDI

"Yezid'le su içmektense Hüseyin'le şehadet güzeldir", "Sizde ne kadar çok yezid varsa bizde Hüseyinler bitmez" pankartları taşındı. Yürüyüşte, Hz. Hüseyin'in oklarla katledilişini sembolleştiren cenaze de taşındı.

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Yürüyüş, Garnizon Şehitliği'nde yapılacak anma etkinliğiyle devam edecek. Yürüyüşe katılanlar, programında ardından Azeri Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Kars'ta Kerbela şehitleri yürüyüşü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

312
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

142
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

132
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

23
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

26
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

328
Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir