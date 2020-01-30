Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kayak merkezine gidemeyen köylü çocukları, kendi imkanlarıyla dağ yamacında pist oluşturdu.

KAR RAMPALARI KURDULAR

Her gün zorlu yolları aşarak dağ yamacına ulaşan çocukların, kayak takımlarını ayaklarına geçirip yine kendilerinin kurduğu kar rampalarından atladığı anlar ve slalom yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Kars'ta köylü çocuklar dağ yamacını piste çevirdi

"KENDİ ARAMIZDA ÇOK GÜZEL EĞLENİYORUZ"

Çocuklardan Mustafa Örnek, yarıyıl tatilini keyifli hale getirmek için dağ yamacını kayak pistine dönüştürdüklerini söyleyerek, "Bütün çocuklar gelip kayak yapabilir, kayak merkezine gidemiyoruz, çünkü paramız yok. Burası ücretsiz, kayak takımı olan herkes gelip kayabiliyor. Kayakla atlama, slalom yarışları düzenliyoRuz. Kendi aramızda çok güzel eğleniyoruz." dedi.