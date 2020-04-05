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Kars'ta kumar oynayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Kiralanan bir apart dairede kumar oynayan 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı.

DHA |
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Kars'ta kumar oynayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

Kars'ın Merkez Mahallesi'ndeki bir apart dairede Ş.Y.'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi.

8 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ

Baskında kumar oynatmak amacıyla kiralandığı tespit edilen apartta S.T., R.M., S.M., K.Y., A.A., R.Ö., M.M. ve F.Y. suçüstü yakalandı.

Masaların üzerinde iskambil kağıtlarıyla karşılaşan ekipler, kumar oynandığına dair tutanak tuttu.

Kars'ta kumar oynayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı

9 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Kumar oynadıkları tespit edilen 8 kişiye toplam 9 bin 800 lira para cezası uygulandı. Ş.Y. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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