taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5301
Euro
6.27195
Altın
1317.57
Borsa
98820.45
Gram Altın
233.86

Kars'ta leyleklere kar sürprizi

Kısa süre önce Kars'a göç eden leylekler kar yağışıyla karşılaştı. Leylekler kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

AA | 26.03.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler, yuvalarına dönmeye başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesi Kuyucuk köyündeki daha önce göç ettikleri yuvalarına dönen leylekler ilginç bir olayla karşılaştı.

YİYECEK BULMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORLAR

Leylekler mart ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Köye gelen ve bir kaç gündür devam eden kar yağışının doğayı yeniden beyaza bürümesi sebebiyle leylekler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kars'ta leyleklere kar sürprizi

KAR SÜRPRİZİ

Her yıl şubat ayının son haftası ile mart ayının ilk haftalarında bölgeye gelen leylekler yazı burada geçirip kışın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç ediyor. Köylülerden Asim Polat yaptığı açıklamada, kısa süre önce bölgeye gelen baharın müjdeleyicisi leyleklerin kar sürpriziyle karşılaştığını söyledi.

Baharın müjdeleyicisi leyleklere kar sürprizi İZLE

LEYLEKLER İÇİN SIKINTI

Polat, geçen yıl mart ayının sonunda havaların sıcak olduğunu ancak bu yıl kar yağışının etkili olduğunu anımsatarak, "Geçen yıl bu zamanlar havalar sıcaktı, leylekler geldiklerinde sıcak havayla karşılaşmıştı, bu defa hava soğuk. Havaların kar yağışlı ve soğuk gitmesi leylekler için sıkıntı çünkü yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar." diye konuştu.

Kars'ta leyleklere kar sürprizi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

476
Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

Salah'ın annesini kızdıran fotoğraf

38
Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın İlber Hoca ile sohbeti

90
ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

ABD basını NATO ile Rusya'yı savaştırdı

53
BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

BBP'nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş'a destek

391
Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

40
İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

İsrail'den Filistinli liderler için suikast çağrısı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir