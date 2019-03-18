Kars’ta tipide mahsur kalanların 'ölüyoruz' imdadı

Köydeki evlerinde rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek de yolların açılmasıyla hastaneye kaldırıldı.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Tipinin yoğun olarak etkili olduğu Dağpınar Beldesi ve civarında görüş mesafesi yer yer 1 metreye kadar düştü. Akşam saatlerinde beldeye bağlı Şirinköy- Türkmeşen yolunda bazı araçların mahsur kaldığı öğrenilince İl Özel İdaresi Digor Şubesi ekipleri yola çıktı. Saatler süren çalışmaların ardından araçlara ulaşıldı.

''ÖLÜYORUZ YETİŞİN''

Bir kamyonetle minibüse yaklaşık 6 saat sonra ulaşıldı. Minibüste bulunan İbrahim, Şefik, Hatun ve Mustafa Güneş donma tehlikesi geçirdiklerini söyledi. Hatun Güneş’in sık sık “Artık öleceğiz” diyerek ağladığı bildirildi. Kara saplanan iki araç, greyder yardımıyla halatlarla çekilip kurtarıldıktan sonra Dağpınar’a götürüldü.



1.5 YAŞINDAKİ MUHAMMED EMİN HASTANEYE KALDIRILDI

İl Özel İdaresi Digor Şantiye Şefi Yakup Avinç idaresindeki ekipler 1,5 yaşındaki Muhammed Emin Oguz için de sefer oldu. Tipinin geçit vermediği Şatıroğlu köyünün kapalı yoluna giren rotatif ve greyder, titiz ve zorlu bir çalışmayla yolu ulaşıma açtı. Köye ulaşan ambulans, hasta çocuğu alarak, yine iş makineleri eşliğinde Kars Devlet Hastanesi’ne götürdü.





























