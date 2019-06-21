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Kars'ta mevlid yemeğinde 36 kişi zehirlendi.

Kars’ta mevlitte dağıtılan yemek nedeniyle 15’i çocuk 36 kişi hastanelik oldu.

İHA | 21.06.2019 - 04:19..
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Kars Merkez'e bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir evde okutulan mevlidde yemek dağıtıldı. Dağıtılan yemek 36 kişinin zehirlenmesine neden odlu.

36 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Okutulan mevlitte tavuk, sarma, pilav, tatlı ve ayran misafirlere ikram edildi. Yenilen yemeğin ardından bir süre sonra kusma, mide bulantısı, halsizlik şikayetiyle Kars Harakani Devlet Hastanesi 15 çocuk, 19 yetişkin, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine ise 2 yetişkin olmak üzere toplam 36 kişi başvurdu.Kars'ta mevlid yemeğinde 36 kişi zehirlendi.

Yedikleri yemekten zehirlenen kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavi altına alınan 36 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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