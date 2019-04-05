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Kars'ta muhtarlık kavgası

Muhtarlık uğruna birbirine giren iki grup kameralar tarafından kaydedildi.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 17:04..
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Kars'ta muhtarlık kavgası

Kars merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle iki grup arasında yaşanan tartışma kent merkezine taşındı. Kentte trafikte seyir halinde olan 34 EF 8450 plakalı aracın önünü kesen 2 araçtan inen kişiler sopalarla kavga etti.

Kars'ta sopalı muhtarlık kavgası VİDEO

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

YARILILARIN DURUMU AĞIR

Yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken, polis olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kars'ta muhtarlık kavgası

Kars'ta muhtarlık kavgası

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