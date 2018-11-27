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Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

Kars'ta bir servis aracı devrildi. 11 öğrenci bulunan serviste, 13 kişi yaralandı.

AA | 27.11.2018 - 09:46..
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Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Azat köyünden Kars merkeze öğrenci götüren Güven Kartay idaresindeki minibüs, Karacaören köyü yakınlarında devrildi.

Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

Kars'ta öğrenci servisi devrildi: 13 yaralı

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