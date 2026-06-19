Kars’ta piknikçilerin gözde tilkisi kamerada

Kars'ta piknik yapmak için alanda bulunan vatandaşların yanına kadar gelen Dalton isimli tilki, zaman zaman insanların ayaklarının dibine kadar yaklaşarak dikkat çekti.

Kendisine atılan yiyecekleri yiyerek karnını doyuran tilki, kameralara yansıdı.

GÖZDEN KAYBOLDU

İnsanlara alışkın olduğu gözlenen Dalton'un, buna rağmen tedbiri elden bırakmadığı görüldü.

Vatandaşlara yaklaşmasına rağmen kızıl tilki, sürekli etrafını kontrol edip temkinli davrandı. Karnını doyurduktan sonra bir süre daha piknik alanında dolaşan Dalton, daha sonra çevredeki ağaçlık alana yönelerek gözlerden kayboldu.