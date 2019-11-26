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Kars'ta PKK/KCK operasyonu

Kağızman merkezli Digor ve İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

AA | 26.11.2019 - 14:16..
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçları kapsamında, Kars merkezli Kağızman ve Digor ilçeleri ile İstanbul’da operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan eş zamanlı operasyonda şüpheli 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

FETO KASETİ ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli 9 kişinin ikametgahlarında yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'a ait kaset ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kars'ta PKK/KCK operasyonu

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