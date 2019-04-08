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Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

Zehirlenme vakasıyla hastaneye kaldırılan çocukların, cıvadan zehirlendikleri ortaya çıktı.

DHA | 08.04.2019 - 16:44..
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocuklar, buldukları kutu içerisindeki maddeyle oynadıktan sonra rahatsızlanmıştı. Halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve şiddetli ateş rahatsızlığı bulunan çocuklar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerden sonuç alınamayınca, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

Geçen hafta hastaneye getirilen Ziyafet (43) ve Selahattin Demir ile çocukları Edanur (11), Oğuzhan (13), Muhammed (15) Demir tedaviye alındı. Alınan kan ve idrar örnekleri sonucu ailenin rahatsızlanmasına neden olan maddenin cıva olduğu belirlendi. Doktorlar, köyde çocuklarla temas eden arkadaşlarının da hastaneye getirilmesini istedi. Bunun üzerine, Mescitli köyünden 6 çocuk daha bugün hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

CIVADAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kasık ağrısı, yüksek ateş, tansiyon problemiyle hastaneye getirilen çocukları tedavi eden doktor, çocuklarda enfeksiyon bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Maruz kalınan maddenin cıva olabileceği ihtimali üzerine bu yönde araştırmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren doktor, "Yapılan tetkikler sonucunda çocukların cıvadan zehirlendiklerini tespit ettik, ilaçlı tedavilerine başladık. Klinik açıdan bir sıkıntıları yok. Şu an hastanemizde 12 çocuk, 3 de yetişkin hastamız var. Hastalarımızın sağlık durumları iyi. 3- 4 gün daha hastanemizde tedavi altında tutulacaklar." dedi.


Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

Kars'ta rahatsızlanan çocuklar cıvadan zehirlendi

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