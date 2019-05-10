Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Boğazköy’de ortaya çıkan ve üzerinde Rusça yazı bulunan anıt mezarlar vatandaşların dikkati çekiyor.

Yaklaşık 100 yılık bir geçmişi olduğu düşünülen anıt mezarların kime ait olduğu ise bilinmiyor.

RUSLARA AİT ANIT MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Boğazköy’ün üzerinde 93 Harbi'nden kaldığı tahmin edilen iki Rus anıt mezar bulundu.





RUSÇA YAZILAR VAR

Kars’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy sınırlarında güneşin doğuş istikametinde bulunan anıt mezarların üzerinde Rusça yazı bulunuyor. Boğazköy’e yapılan yeni yolun altında bulunan anıt mezarlar, sırrının çözülmesini bekliyor.











