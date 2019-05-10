taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1269
Euro
6.8815
Altın
1284.78
Borsa
88685.88
Gram Altın
252.852

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Boğazköy bölgesinde baraj gölünün dolmasıyla birlikte boşaltılan köyün üzerinde 93 Harbi döneminde Rusların defnedildiği anıt mezarlar, yol yapımın ardından gün yüzüne çıktı.

Özel İçerik | 10.05.2019 - 08:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Boğazköy’de ortaya çıkan ve üzerinde Rusça yazı bulunan anıt mezarlar vatandaşların dikkati çekiyor.

Yaklaşık 100 yılık bir geçmişi olduğu düşünülen anıt mezarların kime ait olduğu ise bilinmiyor.

RUSLARA AİT ANIT MEZARLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Boğazköy’ün üzerinde 93 Harbi'nden kaldığı tahmin edilen iki Rus anıt mezar bulundu.

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

RUSÇA YAZILAR VAR

Kars’a yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköy sınırlarında güneşin doğuş istikametinde bulunan anıt mezarların üzerinde Rusça yazı bulunuyor. Boğazköy’e yapılan yeni yolun altında bulunan anıt mezarlar, sırrının çözülmesini bekliyor.

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı

Kars’ta Rus anıt mezarlar ortaya çıktı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

Trump'tan İran'a: Arayın görüşelim

69
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti

17
Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

Macron'dan ABD'den bağımsız Avrupa açıklaması

48
İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

İHH Başkanı Bülent Yıldırım'dan acil Suriye çağrısı

0
ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

ABD'de tarihi ağacı söken çifte ceza

20
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Arsenal-Chelsea

20
Bülent Ersoy korktu

Bülent Ersoy korktu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir