Kars'ta soğuk havada şelale dondu

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesi'nin, büyük bölümü dondu.

Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise şelalenin önünde fotoğraf çektirdi.

"EN SOĞUK GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Kars’ta Sibirya soğuklarının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gerçekten Kars son günlerin en soğuk günlerini yaşıyor. Arkamda gördüğünüz Susuz Şelalesi, buradan yaklaşık 15 metreden aşağıya su düşüşü oluyordu. Şu anda şelale tamamen donmuş. Soğuktan dondu, yani soğuğun şiddetini donan şelale gözler önüne seriyor. Geceleri eksi 26 derece, gündüzleri 21 derece hava sıcaklığı bu şekilde seyrediyor. Soğuk hayatı olumsuz etkilediği gibi şelaleyi de dondurdu.” dedi.