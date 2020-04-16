Kars'ta su saati ve musluk çalan 3 kişi yakalandı

Kars'ta kent merkezi ile Yenişehir, Alparslan, Yeni, Örnek ve Halitpaşa mahalleleri'nde son 2 ayda çok sayıda evden su saati ve musluk bataryası çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

HIRSIZLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince hırsızların H.K. (19), T.A. (19) ve E.Ö. (18) olduğu belirlenirken, çaldıkları su saatleri ve bataryaları da F.P.'ye (33) sattıklarını saptandı.

Ekipler tarafından F.P.'ye ait iş yerinde arama yapılırken, çalıntı su saatleri ile bataryalar ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

F.P. hakkında ise 'çalıntı eşyayı almaktan' işlem yapıldı.