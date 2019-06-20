Kars’ta şüpheli çanta alarmı

Faikbey Caddesi üzerindeki otobüs durağı yanında bulunan bir sahipsiz çanta, vatandaşları tedirgin etti. Bu durumu gören vatandaşlar çantayı polise bildirdi.
FÜNYE İLE PATLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.
Polislerin çağrısıyla bölgeye gelen bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan çantadan çıkan elektrik malzemeleri çevredekileri rahatlattı. Polisler tarafından toplanan etrafa saçılan malzemeler bir çantaya koyularak karakola götürüldü.
Daha sonra yaya ve araç trafiğine kapatılan Faikbey Caddesi polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.