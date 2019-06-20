Kars’ta şüpheli çanta alarmı

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Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü

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Kuzey Ege'de 105 milyon liraya satılık ada

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1 105 milyon liraya sahibinden satılık ada Balıkesir 'in Ayvalık ve Gömeç ilçeleri açıklarında satışa çıkarılan, 265 bin metrekarelik Çiçek Adası'na sahipleri tarafından 105 milyon lira değer biçildi.

2 Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı Almanya Başbakanı Angela Merkel Irak'ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına karşı olduklarını, bu durumun bölge barışına olumsuz yönde etki edeceğini açıkladı.

3 Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı Fenerbahçe Kulübü, taraftarların tepkisine neden olan kombine fiyatlarında titizlikle çalıştıklarını, devir hakkı sınırını da kaldırdıklarını duyurdu.

4 Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı Adana’da bir uyuşturucu bağımlısı, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladıktan sonra babası tarafından olay yerinden arabayla kaçırıldı. Kaçan aracın önünü kesen polisler baba ve oğlunu gözaltına aldı.

5 Ainvestment Ainvestment

6 Muğla'da kaçak göçmenler yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yunan adalarına kaçmaya çalışan 114 göçmen Sahil Güvenlik ve jandarmalar tarafından yakalandı.