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Kars’ta tedavi altına alınan porsuklar doğaya salındı

Vatandaşlar tarafından kuyu içerisinde bulunan porsuklar, tedavi edilmelerinin ardından doğaya bırakıldı.

İHA | 26.06.2019 - 17:11..
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gĞÜÜTÇ

Kars Merkez Karaçoban Köyü’nde duyarlı vatandaşlar tarafından kuyu içerisinde bulunan porsuklar, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilerek, bulundukları kuyudan çıkarılarak tedavi altına alınmıştı.

Kars’ta tedavi altına alınan porsuklar doğaya salındı

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan porsuklar, bulunduğu bölgede doğaya bırakıldı.

DOĞAYA SALINDI

Yaklaşık 1 hafta süren tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılan porsuklar, bir süre yetkililerin yanından ayrılmadı. Yetkililerin bölgeden ayrılmasıyla birlikte porsuklar da gözden kayboldu.


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