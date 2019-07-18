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Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kamyonet ve tırın kafa kafaya çarpışması sonu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 18.07.2019 - 08:51..
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Kars’ta tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Kars-Digor-Iğdır Karayolu ile Kars-Erzurum Karayolu’nun Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi.

Çarpmanın şiddetiyle tır devrilirken, kamyonette ise sürücü ve yolcular sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü Abdülkadir Adıgüzel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonete sıkışan O.B., S.Ç., İ.K. ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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