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Kars'ta yaşayan kadın ayıya evcil hayvan muamelesi yaptı

Şehre inen dağ ayısı, çevre sakinleriyle karşılaşınca ortaya komik görüntüler çıktı. Videoya alınan anlarda kadının ayıyla kurmaya çalıştığı iletişim izleyenleri tebessüm ettirdi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 09:24..
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yabani bir ayı, ormandan insanların yerleşim yerlerine kadar indi.

"KIZ BUNA YEMEK GETİRMEDİK"

Yabani hayvanı fark eden çevre sakinlerinden biri, ayıya dostça bir yaklaşım göstererek yanındaki insanlara "Kız buna yemek getirmedik be" ve  "Ekmek verelim" şeklinde vicdan duygusu içeren cümleler kurdu.

Kars'ta yaşayan kadın ayıya evcil hayvan muamelesi yaptı VİDEO

"BU EVCİL MİDİR"

Videoya alınan o anlarda Karslı kadının, ayıya olan sevgisi dikkat çekti. "Bu evcil midir yoksa" sözüyle dağ ayısına ev köpeği muamelesi yapan kadın, adeta ayıyı bir sokak hayvanı gibi oturup sevmek istedi.

Başlangıçta duvarların arkasında ağaç aralarında duran ayı, videoyu çeken kişiye yaklaşarak duvardan atladı. İlk saniyelerde korkusuzca ayıyı bekleyen kadın, hayvanın yaklaşmasıyla birlikte ürküp uzaklaştı, o esnada dilinden dökülen "Ayı gardaş yapma" sözleri duyanları güldürdü.

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