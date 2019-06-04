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Kars'ta yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

Kars’ta köy camisine yıldırım düştü. Caminin minaresi zarar gördü.

İHA | 04.06.2019 - 13:52..
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Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Aslanhane köyünde yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Kars'ta yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

MİNARESİ YIKILDI

Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağmurdan köy camisi de etkilendi. Yıldırımın isabet ettiği köy camisinin minaresi yıkıldı. Camide hasar meydana gelirken, o saatlerde camide kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı VİDEO

TARLALAR ZARAR GÖRDÜ

Kars genelinde etkili olan sağanak yağmur ekili alanları da vurdu. Yağmur ile birlikte yağan dolu tarlalara zarar verdi. Kars’ta yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.

Kars'ta yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı

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