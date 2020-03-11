Kars'taki evini köpek sevgisi yüzünden sattı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kasaplık yapan Tarkan Kaya, köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak, bahçeli bir ev aldı.

Satıştan elde ettiği parayla ilçede bahçeli ev alan Tarkan Kaya, köpekleri için 4 barınak yaptı.

KÖPEKLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Başta Kars Anadolu çoban köpeği cinsi olmak üzere değişik türlerde köpek yetiştiren Tarkan Kaya, yem ihtiyacını da kasap dükkanındaki artıkları kullanarak karşılıyor.

Evinin bahçesinde yetiştirdiği köpek yavrularını Türkiye'nin dört bir yanından gelen meraklılara satan Kaya, 'Berez' ismini verdiği köpeğiyle yakından ilgileniyor.

30 BİN LİRA DEĞERİ BULUNUYOR

Kars Anadolu çoban köpeği cinsi Berez'in 85 kilo ağırlığında, ayağa kalktığında ise 1,5 metreyi geçen boyu olduğunu belirten Kaya, köpeğine 30 bin TL üzerinde bir değer belirledi.

Kaya, "Berez'i çok seviyorum. Onu yedirmeden ben asla kendim yemek yemem. İlla ki bu köpek yiyecek sonra ben yemek yiyeceğim. Cinsi Kafkas'a dayanan Kars Anadolu çoban köpeğidir. Kafkas ırkı kıllı olur ama bu da Kars'ımızın eski damarlarındandır. Buraya gelip gitmem zor oluyordu. Ayrı kalamadığım için evimi satıp bunların yanına geldim. Köpeklerimi özlediğim için Arpaçay ilçe merkezinde arsası olan bir ev satın aldım. Buraya da barınaklar yaptım. Böylelikle köpeklerime daha iyi bakabiliyorum." dedi.

"BU KÖPEK TEK BAŞINA SÜRÜYÜ KORUR"

Şu anda 2 erkek 3 dişi toplam 5 köpeğinin olduğunu, bunlardan yavru alıp üretim yaptığını belirten Tarkan Kaya, "Türkiye'nin birçok yerine yavru gönderiyoruz. Bu köpekler insana asla zarar vermezler. Ama tehlikeli bir durumu da her şekilde sezerler. Bunlar sürü köpeğidir. Koyunculuk, büyükbaş hayvancılık, dağ, bayırda oldukça başarılılar. Bir çoban olmadığında bile bu köpek tek başına sürüyü korur. Bunlar bizim can yoldaşlarımızdır." dedi.

"BEREZ'İN OĞLU RAMO"

Yavru köpeğini de eğiten Tarkan Kaya, "Berez 25-30 bin TL civarında alıcı buldu. Ama ben bu fiyata satmadım. Yani Berez'in değeri benim için çok farklıdır. Bir araba bile verseler satmam. Berez'in oğlu Ramo'nın değeri ise 10 bin TL'dir. Şu anda yaşı küçük olduğu için kendini tam belli etmiyor. Allah nasip ederse seneye tam bir ağır siklet olacak. Kendim zaten kasap olduğum için bunlara tamamıyla et yediriyorum." dedi.