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Kart aidatlarını tüketici ödemeye devam ediyor

Tüketici örgütü temsilcileri bu konuda yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

AA | 27.05.2019 - 08:02..
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Kart aidatlarını tüketici ödemeye devam ediyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni Tüketici Kanunu'nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

"BANKALAR TÜKETİCİYLE PAZARLIK YAPIYOR"

Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini anlatan Ağaoğlu, "Bankalar Tüketici Kanunu'nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor" diye konuştu.

Kart aidatlarını tüketici ödemeye devam ediyor

"KONUYU BİLMEYEN MİLYONLARCA TÜKETİCİ ÖDEME YAPIYOR"

Kanun incelendiğinde, aidatsız kart vermenin bankaya yüklendiğinin, bankanın tüketici talep etmeden ona aidatsız kart sunması gerekliliğinin görüldüğüne işaret eden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Konuyu bilmeyen milyonlarca tüketici ya farkına varmadan bunu ödüyor ya da banka ile girdiği söz düellosunu kaybediyor. Kredi kartı aidatı yaklaşık 5 yıl önce tarih olmasına rağmen bankalar 60 milyon kredi kartını cüzdanında bulunduran tüketicilerden yıllık ortalama 100 lira civarında bedel alarak, 6 milyar liralık pastayı kaybetmemek için yasayı hiçe sayıyor. Şu anda aidatsız kart türü sunulmadan yansıtılan tüm aidatlar hukuka aykırıdır."

Kart aidatlarını tüketici ödemeye devam ediyor

"KANUNLAR, YÖNETMELİKTEN ÜSTÜNDÜR"

Bankaların tüketicilere kanunla tanınmış ücretsiz kredi kartı hakkını sunmadığını, tek taraflı olarak aidat yansıttığını öne süren Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 3 Ekim 2014 tarihli yönetmelikte tüketicilerden alınabilecek ücretler arasında 'kredi kartı aidatı' yazılmış olmasını kendilerine yasal dayanak olarak ileri sürüyorlar. Oysa BDDK o yönetmelikte, tüketiciyle müzakere edilerek, iki taraflı mutabakat sonucunda kart aidatı yansıtılabileceğine işaret etmektedir. Çünkü birçok banka, kredi kartı aidatı karşılığında kuru temizlemeden ücretsiz otopark imkanına kadar değişik avantajlar sunabilmekte, böylelikle müşterinin onayını alabilmektedir. Kaldı ki temel hukuk kurallarından normlar hiyerarşisine göre kanunlar, yönetmelikten üstündür. Tüketici Kanunu da sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı hükümleri geçersiz kılmaktadır."

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