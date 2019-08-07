Kartal Adliyesi'ndeki çay-kahve fiyatları düştü

Çayın 7 TL, Türk kahvesinin 9 TL'ye satılmasından dolayı avukatların tepki gösterdiği Kartal Adliyesi kantinlerinde indirime gidildi.

British Airways'te yaşanan arıza nedeniyle Londra'daki 100'e yakın uçuş iptal edilirken; diğer uçuşlarda 5 saati bulan rötarlar yaşandı. Sorunun, Avrupa uçuşlarıyla sınırlı olduğu öne sürüldü.

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Kaybolan genç kızdan bir haftadır haber alınamıyor

İstanbul Cevizli'de arkadaşlarıyla dışarı çıkan ve bir daha eve dönmeyen 18 yaşındaki İlknur Koç, kayıplara karıştı.