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Kartal Adliyesi'ndeki çay-kahve fiyatları düştü

Çayın 7 TL, Türk kahvesinin 9 TL'ye satılmasından dolayı avukatların tepki gösterdiği Kartal Adliyesi kantinlerinde indirime gidildi.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 14:54..
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Kartal Adliyesi'ndeki çay-kahve fiyatları düştü

Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Kartal'daki Anadolu  Adliyesi son haftalarda kafeteryalarındaki yüksek fiyatlarla gündemde.

Adliye içindeki kafetaryaları işleten şirket, temmuz ayının sonlarında fiyatlara zam yapmış ve fincan çay 7 TL'ye, simit 3.50 TL'ye, yükselmişti.

Su 2.50 TL'den, sade Nescafe ise 10 TL'den satılıyordu.

AVUKATLAR PROTESTO ETTİ, İNDİRİM GELDİ

Bu fiyatlara tepki gösteren avukatlar söz konusu işletmelerden alışveriş yapmadı. Protesto sonrasında işletmeci de fiyatları düşürmek zorunda kaldı.

ANADOLU ADLİYESİ'NDEKİ YENİ FİYATLAR

Ürün Fiyat (TL)
Çay 2
Nescafe 6
Türk kahvesi 6
Bitki çayları 5
Meyveli maden suyu 3.50
Sade maden suyu 2.50
Teneke içecekler 5
Su 2
Açma 3
Poğaça 2.50
Simit 3
Kaşarlı simit 4.50
Kaşarlı tost 7
Karışık tost 8
Dilim su börğei 7
Dilim pizza 10
Kahvaltı tabağı 25
Muffin kek 3.50
Dilim pasta 7
Sütlü tatlılar 7



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