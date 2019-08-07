Kartal Adliyesi'ndeki çay-kahve fiyatları düştü

Dünyanın en büyük adliyesi olan İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi son haftalarda kafeteryalarındaki yüksek fiyatlarla gündemde.
Adliye içindeki kafetaryaları işleten şirket, temmuz ayının sonlarında fiyatlara zam yapmış ve fincan çay 7 TL'ye, simit 3.50 TL'ye, yükselmişti.
Su 2.50 TL'den, sade Nescafe ise 10 TL'den satılıyordu.
AVUKATLAR PROTESTO ETTİ, İNDİRİM GELDİ
Bu fiyatlara tepki gösteren avukatlar söz konusu işletmelerden alışveriş yapmadı. Protesto sonrasında işletmeci de fiyatları düşürmek zorunda kaldı.
ANADOLU ADLİYESİ'NDEKİ YENİ FİYATLAR
|Ürün
|Fiyat (TL)
|Çay
|2
|Nescafe
|6
|Türk kahvesi
|6
|Bitki çayları
|5
|Meyveli maden suyu
|3.50
|Sade maden suyu
|2.50
|Teneke içecekler
|5
|Su
|2
|Açma
|3
|Poğaça
|2.50
|Simit
|3
|Kaşarlı simit
|4.50
|Kaşarlı tost
|7
|Karışık tost
|8
|Dilim su börğei
|7
|Dilim pizza
|10
|Kahvaltı tabağı
|25
|Muffin kek
|3.50
|Dilim pasta
|7
|Sütlü tatlılar
|7