Kartal Adliyesi'ndeki fiyatlara avukatlar tepkili

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi bu günlerde kafetaryalarındaki fiyatlarla avukatların gündeminde. Avukatlar ve adliye çalışanları kafetaryalardaki yüksek fiyatlara tepki gösteriyor.

ALIŞVERİŞ YAPMAMA EYLEMİ

Bu fiyatlardan dolayı adliye çalışanları ve avukatların bir kısmı İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki kafetaryalardan alışveriş yapmama kararı aldı.

TEPKİ ÇEKEN FİYATLAR

Son zamlarla birlikte adliye binasında satılan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde;