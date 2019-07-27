Kartal Adliyesi'ndeki fiyatlara avukatlar tepkili

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi bu günlerde kafetaryalarındaki fiyatlarla avukatların gündeminde. Avukatlar ve adliye çalışanları kafetaryalardaki yüksek fiyatlara tepki gösteriyor.
ALIŞVERİŞ YAPMAMA EYLEMİ
Bu fiyatlardan dolayı adliye çalışanları ve avukatların bir kısmı İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki kafetaryalardan alışveriş yapmama kararı aldı.
TEPKİ ÇEKEN FİYATLAR
Son zamlarla birlikte adliye binasında satılan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde;
|Küçük çay
|3.50 TL
|Fincan çay
|7.00 TL
|0.5 LT Su
|2.50 TL
|Dilim kek
|8.00 TL
|Simit
|3.50 TL
|Açma
|3.50 TL
|Poğaça
|3.50 TL
|Sandviç (5 malzeme)
|10 TL
|Sandviç (7 malzeme)
|12.50 TL
|Tekli pasta
|16.00 TL
|Cheese Kek
|12.50 TL
|Tartolet
|3.50 TL
|Ekler
|3.50 TL
|Filtre kahve
|9.00 TL
|Sütlü filtre kahve
|10.00 TL
|Sade Nescafe
|10.00 TL
|Sütlü Nescafe
|11.00 TL
|Kahvaltı tabağı
|25.00 TL
|Sigara böreği
|5.00 TL
|Su böreği (dilim)
|7.50 TL
|Türk kahvesi+lokum
|9.00 TL
|Espresso
|10.00 TL
|Cappuccino
|12.00 TL