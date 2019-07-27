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Kartal Adliyesi'ndeki fiyatlara avukatlar tepkili

Gelen son zamlarla birlikte İstanbul Kartal Adliyesi'nde su 2.50 TL, Türk kahvesi 9 TL oldu. Avukatlar fiyatları protesto ediyor.

Haber Merkezi | 27.07.2019 - 11:47..
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Kartal Adliyesi'ndeki fiyatlara avukatlar tepkili

İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi bu günlerde kafetaryalarındaki fiyatlarla avukatların gündeminde. Avukatlar ve adliye çalışanları kafetaryalardaki yüksek fiyatlara tepki gösteriyor.

ALIŞVERİŞ YAPMAMA EYLEMİ

Bu fiyatlardan dolayı adliye çalışanları ve avukatların bir kısmı İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki kafetaryalardan alışveriş yapmama kararı aldı.

TEPKİ ÇEKEN FİYATLAR

Son zamlarla birlikte adliye binasında satılan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde;

Küçük çay 3.50 TL
Fincan çay 7.00 TL
0.5 LT Su 2.50 TL
Dilim kek 8.00 TL
Simit 3.50 TL
Açma 3.50 TL
Poğaça 3.50 TL
Sandviç (5 malzeme) 10 TL
Sandviç (7 malzeme) 12.50 TL
Tekli pasta 16.00 TL
Cheese Kek
 12.50 TL
Tartolet 3.50 TL
Ekler 3.50 TL
Filtre kahve 9.00 TL
Sütlü filtre kahve 10.00 TL
Sade Nescafe 10.00 TL
Sütlü Nescafe 11.00 TL
Kahvaltı tabağı 25.00 TL
Sigara böreği 5.00 TL
Su böreği (dilim) 7.50 TL
Türk kahvesi+lokum 9.00 TL
Espresso 10.00 TL
Cappuccino 12.00 TL

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