Kartal-Kadıköy hattında minibüs sorunu

İstanbul'da minibüs hatlarındaki orantısız araç sayıları, vatandaşa zulüm haline geldi.

İŞE, OKULA GİTMEK ZOR

Kartal'dan kalkan, Maltepe'nin içinden E-5'e çıkarak Kadıköy istikametine devam eden minibüslerin sayısının oldukça az olması, insanları aylardır mağdur ediyor.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetlerini ilettiğini anlatan yolcular, henüz çözüme kavuşmuş değil.

HER ZAMAN DOLU

Minibüs sahipleri ise durumdan memnun.

Öyle ki; sayısı az olan araçların günün birçok saatinden dolu olarak gidip geliyor.

Alternatif olarak İETT otobüsüne binmek isteyen yolcular ise, çok fazla beklemekten şikayetçi.