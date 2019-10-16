taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9158
Euro
6.5399
Altın
1479.46
Borsa
95257.61
Gram Altın
281.671
Bitcoin
48322.61

Kartal-Kadıköy hattında minibüs sorunu

Kartal'dan harekete edip Maltepe içinden Kadıköy'e E-5 üzerinden giden minibüslerin sayısının az olması, yolcuları isyan noktasına getirdi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da minibüs hatlarındaki orantısız araç sayıları, vatandaşa zulüm haline geldi.

İŞE, OKULA GİTMEK ZOR

Kartal'dan kalkan, Maltepe'nin içinden E-5'e çıkarak Kadıköy istikametine devam eden minibüslerin sayısının oldukça az olması, insanları aylardır mağdur ediyor.

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetlerini ilettiğini anlatan yolcular, henüz çözüme kavuşmuş değil.

HER ZAMAN DOLU

Minibüs sahipleri ise durumdan memnun.

Öyle ki; sayısı az olan araçların günün birçok saatinden dolu olarak gidip geliyor.

Alternatif olarak İETT otobüsüne binmek isteyen yolcular ise, çok fazla beklemekten şikayetçi.

Kartal-Kadıköy hattında minibüs sorunu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

Pentagon: Türkiye'ye silah satmaya devam edelim

172
Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan terörist yakalandı

141
Zor Mağar'daki teröristleri korku sardı

Zor Mağar'daki teröristleri korku sardı

53
Kanada Türkiye'ye silah satışlarını geçici olarak durdurdu

Kanada Türkiye'ye silah satışlarını geçici olarak durdurdu

122
TSK ve SMO askerlerinden insanlık dersi

TSK ve SMO askerlerinden insanlık dersi

78
Barış Pınarı paylaşımı yapan İranlı futbolcu ceza aldı

Barış Pınarı paylaşımı yapan İranlı futbolcu ceza aldı

25
Öğrenciler, 'kasiyersiz manavda' dürüstlüğü öğreniyorlar

Öğrenciler, 'kasiyersiz manavda' dürüstlüğü öğreniyorlar

42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir