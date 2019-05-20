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Kartal'da 10 bin lira için kadını öldürüp evini yaktılar

Evinde çıkan yangında cesedi bulunan Feride Genç’in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

İHA | 20.05.2019 - 13:00..
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Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında, geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde yangın çıkmıştı.

YANGINDA ÖLDÜ SANILDI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde yoğun dumanın arasında Feride Genç’in cesedini bulmuştu. Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in, yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç’in, 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi.

KADINI ÖLDÜRÜP, EVİNİ KUNDAKLADI

Ayrıca kamera kayıtlarına göre, işlem sırasında kadının yanında Muharrem K. isimli bir şahsın olduğu da tespit edildi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan şahsın, yüzünde tırnak ve boğuşma izlerine rastlandı. Şüpheli şahsın, olay gününde Feride Genç ile para sebebiyle tartıştıkları ve genç kadını öldürüp parasını aldıktan sonra evi kundakladığı iddia edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartal'da 10 bin lira için kadını öldürüp evini yaktılar

Kartal'da 10 bin lira için kadını öldürüp evini yaktılar

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