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Kartal'da bir kişi ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu

İstanbul'un Kartal ilçesinde, ablası ile tartışan şahıs, ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurarak, 1'i ağır olmak üzere 3 kişiyi yaraladı.

DHA | 11.11.2019 - 04:49..
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İstanbul'un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında saat 02.00 sıralarında, iddiaya göre, ablası ile aralarında anlaşmazlık bulunan Cem Y., konuşmak için ablasının evine geldi.

ABLASINI BAŞINDAN VURDU

Henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerindeki silahı ateşleyen Cem Y., ablası Burçin G.'yi kafa ve göğsünden vurdu. Cem Y., daha sonra eniştesi Serkan G. ile ablasının ilk eşinden olan yeğeni Sedef Adanur O.'yu yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kartal'da bir kişi ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu

1'İ AĞIR 3 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Burçin G. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serkan G. ve Sedef Adanur O. ise Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan 3 kişinin tedavileri sürüyor.

Kartal'da bir kişi ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu

ŞÜPHELİ POLİSLERE TESLİM OLDU

Öte yandan, ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla yaralayan Cem Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Cem Y., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da bir kişi ablasını, eniştesini ve yeğenini vurdu

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