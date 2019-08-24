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Kartal'da camilere dadanan kablo ve kapı sürgü hırsızı

Kartal'da bir hırsız, Kartal'da girdiği camide kablo ve kapı sürgüleri çaldı.

İHA | 24.08.2019 - 11:32..
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Kartal’da camilere dadanan kablo hırsızı, cami görevlilerini canından bezdirdi. Caminin boş olmasını fırsat bilen hırsız, girdiği camide elektrik süpürgesinin kablosunu keserek çaldı.

Kartal'da camilere dadanan kablo ve kapı sürgü hırsızı

HIRSIZIN RAHAT TAVIR PES DEDİRTTİ

Daha sonra camideki kapılarının sürgülerini de çalan hırsız, çaldıklarını yanında getirdiği poşete sakladı. Utanmaz hırsız camide hırsızlık yaparken sergilediği rahat tavırlarla pes dedirtti.

Hırsız daha önce de Kartal’da farklı tarihlerde farklı camilere girerek elektrikli süpürge kablosu, uzatma kablosu ve kapı sürgüsü gibi malzemeleri çalmış, o hırsızlıkları da güvenlik kamerası görüntüleri basına yansımıştı.

Kartal'da camilere dadanan kablo ve kapı sürgü hırsızı

"MADDİ OLARAK CİDDİ SIKINTIYA SOKUYOR"

Cami Dernek Başkanı Mustafa Koç, “1 ay kadar önce camimizde yapılan hırsızlık var. Camideki elektrik süpürgelerinin kablolarını kesiyorlar ve üçlü kablolarını toplayıp götürüyorlar. Bizim elektrik malzemelerimizi ve hocanın mikrofonu gibi şeyler sürekli buradan çalınıyor. Duyduğumuz kadarıyla birçok camide elinde poşetlerle girerek, cemaat çıktıktan sonra içeride ne varsa alarak gidiyor. Ve buda bizi maddi olarak ciddi sıkıntıya sokuyor.” dedi.

Hırsızın camide kablo ve kapı sürgüsü çaldığı anlar caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsız camiye girip etrafı kolaçan ediyor. Daha sonra kablo ve kapı sürgüsü çalıp poşete saklıyor. Ardından da camiden ayrılıyor.

Kartal'da camilere dadanan kablo ve kapı sürgü hırsızı

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