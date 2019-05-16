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Kartal'da çekici, otomobilde uyuyan gençleri fark etti

Yol kenarında duran aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, aracın içerisinde yatan 5 gencin olduğunu sonradan fark etti.

İHA | 16.05.2019 - 10:20..
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Kartal’da, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı.

Otobüs durağının önünde park halinde bulunan aracı yanlış park yüzünden çekmeye çalışan çekici sürücüsü, araç içerisinde 5 kişinin yattığını fark etti.

İTFAİYE EKİPLERİ CAMI KIRARAK UYANDIRDI

Sürücünün durumu ihbar etmesiyle, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıları kilitli olan aracın camlarına vurup içerideki kişilere seslense de araç içerisinde yatanlar hiçbir tepki vermedi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kelebek camını kırarak kapılarını açtı. Kapıların açılması ile araç içerisindeki gençlerin uyuduğu anlaşıldı. İtfaiyenin çabaları sonrası gençlerin uyanmasıyla çevredekiler, rahat bir nefes aldı. Uyanan gençler, polisin kimlik sorgusunun ardından bölgeden ayrıldı.

Kartal'da çekici, içeride uyuyan gençleri görmedi ViDEO

Kartal'da çekici, otomobilde uyuyan gençleri fark etti

Kartal'da çekici, otomobilde uyuyan gençleri fark etti

Kartal'da çekici, otomobilde uyuyan gençleri fark etti

Kartal'da çekici, otomobilde uyuyan gençleri fark etti

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