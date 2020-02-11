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Kartal'da çocuğunu görmek isteyen baba, hayatını kaybetti

Boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklandı.

İHA | 11.02.2020 - 10:35..
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İstanbul Kartal'da Adnan Yılmaz isimli vatandaş, bir süre önce eşinden boşandı. Fakat boşanmanın ardından eski karısı ve ailesi, Yılmaz’a çocuğunu göstermedi.

Eşiyle beraber olan çocuğuyla bir süre ayrı kalan Adnan Yılmaz, eski kayınpederinin kendisine çocuğunu göstereceğini söylemesi üzerine bir akşam iş çıkışında, kayınpederinin evine gitti.

KAYINPEDERİ ESKİ DAMADINI BIÇAKLADI

O sırada Yılmaz ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kayınpeder, Adnan Yılmaz'ı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın, beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Ailesi, Yılmaz’ın başka insanlara umut olması için organlarını bağışladı.

Kartal'da çocuğunu görmek isteyen baba, hayatını kaybetti

ÇOCUĞUNU GÖRMEK İSTERKEN HAYATINDAN OLDU

Oğlunu görmek umuduyla gittiği eski kayınpederinin evinde çıkan tartışmada öldürülen Adnan Yılmaz’dan geriye, oğluyla çekildiği fotoğraf ve videolar kaldı.

Kartal'da çocuğunu görmek isteyen baba, hayatını kaybetti

KAYINPEDER TUTUKLANDI

Öte yandan, eski damadını öldüren kayınpederin olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, daha sonra tutuklandığı öğrenildi.

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