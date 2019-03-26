Kartal'da çöken binaların yapımı kısa sürede sona erecek

Yeşilyurt Apartmanı'nın, 6 Şubat tarihinde çökmüş ve 21 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren bölgede çökme tehlikesi bulunan apartmanlar için inceleme başlatılmış ve bu binalar yıkılmıştı.

İLK TEMEL DÜN ATILDI

Binaların yerine yapılacak apartmanlar için ilk temel dün atıldı.

Kartal'da yeni binaların yapımına başlandı İZLE



BİNALAR 8 AYDA TAMAMLANACAK

Yetkililerin bugün yaptığı açıklamada ise; Kartal'daki binaların yapımının 7-8 ay süreceği ve bu tarihte artık binaların hazır olacağı ve sahiplerine teslim edileceği ifade edildi.