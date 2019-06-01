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Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtılar.

DHA | 01.06.2019 - 20:57..
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İstanbul Kartal'da Kıymet Gökten isimli kadın, caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı.

Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Gökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırı İZLE



Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı

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