Kartal’da lastikçiyi dakikalar içerisinde çalıp çırptılar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera, Fernando, Marcao, Luyindama ve Feghouli'nin kesin olarak takımda kalmasını istedi.

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Yanardağ patlayınca adı duyulan ülke: İzlanda

A Milli Takım’a havalimanında büyük saygısızlık yapan İzlanda, değil Türkiye ile İstanbul’un ilçeleri ile kıyaslanamayacak küçük bir ülke.