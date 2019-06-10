Kartal’da lastikçiyi dakikalar içerisinde çalıp çırptılar

Sabahın erken saatlerinde lastikçiyi soymaya gelen hırsızlar planlarını gerçekleştirmek üzere harekete geçti.
Dakikalar içerisinde yaşanan hırsızlık dükkanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
GELDİLER, DÜKKANI BOŞALTIP GİTTİLER
Kartal Soğanlık Mahallesi’ndeki bir lastikçi dükkanının önüne minibüs ile gelen hırsızlar yanlarında getirdikleri tel kesme makası ile dükkan kapısının kilitlerini kesti.
Kartal’da hırsızlar dakikalar içerisinde lastik dükkanını boşalttı
Dükkandan içeri giren hırsızlar burada bulunan lastikleri minibüse hızlıca yüklemeye başladılar. Dakikalar içerisinde onlarca lastiği minibüse yükleyen hırsızlar ardından olay yerinden uzaklaştılar.
ARANIYORLAR
Hırsızlık olayı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken ekipler hırsızlık zanlılarını her yerde arıyor.