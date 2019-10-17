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Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiyenin yangına müdahalesi sürerken, bir kişi dumandan etkilendi.

İHA | 17.10.2019 - 19:29..
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Kartal Soğanlık’ta bulunan bir mobilya atölyesinde saat 17.30 sıralarında elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Atölyenin alt katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Yangında dumandan etkilenen bir kadına, ambulansta müdahale edildi.

Kartal’da mobilya atölyesi alev alev yandı VİDEO

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen itfaiye araçları, atölyenin dar bir ara sokakta bulunması nedeniyle yangına sırayla müdahale etmek zorunda kaldı. Atölyede çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kartal’da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

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