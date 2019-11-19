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Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

Altı katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 19.11.2019 - 08:46..
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İstanbul Kartal'da Topselvi Mahallesi, Saraykapısı Sokak’ta bulunan altı katlı binanın bodrum katında yer alan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

5 KİŞİ İÇERİDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

İçeride altı kişinin olduğu öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının çıktığı esnada iş yerinde kaldıkları belirlenen altı kişiden bir kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken, geriye kalan beş kişi yoğun dumandan etkilenerek atölyenin koridor kısmında baygınlık geçirdi. Bu andan itibaren itfaiye, polis ve sağlık ekipleri dumandan etkilenen çalışanları dışarıya çıkartarak ambulanslara taşıdı.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Yangının çıktığı mobilya atölyesinde, Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaparken, iş yerinin bulunduğu sokağı polis ekipleri ablukaya aldı. Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği güvenlik çemberinde yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kartal'da mobilya atölyesinde yangın: 2 ölü

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