taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Kartal'da motosiklet bariyerlere çarptı

Kazada kask takmayan sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

DHA | 17.08.2019 - 07:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

D100 Karayolu Kartal istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde kaza meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu.

2 KİŞİ YARALANDI

Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kartal'da motosiklet bariyerlere çarptı

Kartal'da motosiklet bariyerlere çarptı

Kartal'da motosiklet bariyerlere çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ham petrol üretimi azaldı

Ham petrol üretimi azaldı

39
Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

Türkiye ithal ettiği mangoyu artık ihraç ediyor

41
Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti

Adıyaman’da iki ailenin kavgası kanlı bitti

10
Ordu'da hastanede rehine vakası

Ordu'da hastanede rehine vakası

5
Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

44
Yücel İdiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

Yücel İdiz: Galatasaray'ı çok iyi analiz ettik

25
Edirne'de yağmurda yollar göle döndü

Edirne'de yağmurda yollar göle döndü

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir