Kartal’da motosiklet, servis aracına çarptı

İstanbul’un Kartal ilçesi Samandıra Bağlantı Yolu üzerinde seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran servis aracına arkadan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı açıklama yapmazken kazanın boyutunun incelendiği bildirildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Feci kaza, olay anında bölgede bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin emniyet şeridindeki servis aracına hızla çarpması ve sürücünün yola savrulması yer aldı.

Ayrıca görüntülerde, arkadan gelen başka bir aracın çarpma noktasına çok yaklaşarak sürücünün altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da dikkat çekti.