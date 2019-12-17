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Kartal'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kartal sahil yolunda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

DHA | 17.12.2019 - 07:55..
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İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde sahil yolunda Kartal istikametinde ilerleyen Eren Yiğit Ertürk, kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak önünde seyir halinde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu yerde sürüklendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Metrelerce sürüklenen Ertürk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdıktan sonra sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Ertürk, ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklette ve motosikletin çarptığı otomobilde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kartal'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kartal'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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