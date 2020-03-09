İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, eli silahlı bir şahıs, park halindeki aracında oturan Sezai T.'nin yanına gelerek otomobilden inmesini istedi.

ÖNCE ARACIN CAMLARINI KIRDI ARDINDAN ATEŞ AÇTI

Sezai T. araçtan inmeyince, saldırgan silahının kabzasıyla otomobilin camlarını kırmaya başladı. Bu sırada araçtan çıkan Sezai T., yaya olarak kaçmaya çalışırken, saldırganın ateş açması sonucu yaralandı.

Ayağından vurulan Sezai T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.

Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı

"'SİZ KARIŞMAYIN AİLE MESELESİ' DEDİLER"

Bir görgü tanğı olayla ilgili konuşarak, “Buradaki galerinin sahibiyim. Dükkanımızın önünde tartışıyorlardı. Bağrışmalara, tartışmalar dışarı çıktık. Ayırmaya çalıştık, müdahale ettik. Kadın da vardı yanlarında. Yanlarına gittik. ‘Siz karışmayın aile meselesi.’ dediler. Biz de karışmadık hanımefendiye sorduk yapabileceğimiz bir şey var mı diye. O zaten ağlıyordu bir şey söylemedi. Biz de içeri girdik. Birkaç dakika sonra birbirlerine vurmaya başlayıp ateş ettiler. Vurulan önce lastikçiye girdi, orada bir daha arbede yaşandı. Vurulan sonra yaralı vaziyette benim dükkanıma girdi. Öbürü zaten kaçtı gitti." dedi.