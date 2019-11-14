taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7625
Euro
6.3492
Altın
1466.37
Borsa
105139.81
Gram Altın
271.749
Bitcoin
49955.76

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kask takan zabıta ekipleri, biber gazlı müdahalenin ardından seyyar satıcıları evire çevire dövdü. O anlarda kameralar kayıttaydı.

DHA | 14.11.2019 - 09:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal Demokrasi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında 'izinsiz satış' nedeniyle gerginlik yaşandı.

Ekipler ve satıcılar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KASKLI ZABITA SALDIRISI

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri, seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü.

BİBER GAZI DA SIKTILAR

Diğer satıcılar ise bu olaya tepki gösterdi ve olaylar büyüdü.

Çıkan arbedede zabıta, biber gazı kullandı.

Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale ViDEO

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

"AKÜLÜ ARABASINI PARÇA PARÇA ETTİLER"

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Biri akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular, parça parça ettiler." dedi.

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

"HERKES KAÇTI"

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı." ifadelerini kullandı.

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

180
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

194
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

26
Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

70
ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

ABD'li Senatör'den Ermeni tasarısına bloke

43
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

123
Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

Türkiye-İzlanda maçının muhtemel 11'leri

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir