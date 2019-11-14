Kartal Demokrasi Parkı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında 'izinsiz satış' nedeniyle gerginlik yaşandı.

Ekipler ve satıcılar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

KASKLI ZABITA SALDIRISI

Tartışma sırasında kasklı zabıta memurlarından biri, seyyar satıcıyı iterek yere düşürdü.

BİBER GAZI DA SIKTILAR

Diğer satıcılar ise bu olaya tepki gösterdi ve olaylar büyüdü.

Çıkan arbedede zabıta, biber gazı kullandı.

Sıkılan biber gazından parktaki vatandaşlar da etkilendi.

Kartal'da seyyar satıcılara biber gazlı müdahale ViDEO

"AKÜLÜ ARABASINI PARÇA PARÇA ETTİLER"

Müdahale sonrası seyyar satıcı Süleyman Bitkay, müdahale edilenler arasında bir yakını olduğunu belirterek, "Biri akülü arabayla çocukları burada gezdiriyor, günde 20-30 lira kazanıyor. Akülü arabasını tuttular, parça parça ettiler." dedi.

"HERKES KAÇTI"

Zabıtanın elektroşok cihazı da kullandığını öne süren Bitkay, "Biber gazı sıktılar, milleti dövmeye kalktılar. Çevredekiler sinirlendi onların üzerine gitti. Çocuklar parktaydı, herkes kaçtı." ifadelerini kullandı.