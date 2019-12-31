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Kartal'da sitenin otoparkında duvar çöktü

İstinat duvarının çökmesi sonucu, park halindeki 3 araç çukura düştü.

İHA | 31.12.2019 - 11:28..
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Kartal Yakacık Uğur Mumcu Mahallesi'nde, yoğun yağış nedeniyle bir sitenin otoparkında istinat duvarı çöktü.

3 OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

Park halindeki 3 otomobilin çukurda düşmesiyle, araçlarda maddi hasa rmeydana geldi. Ayrıca istinat duvarı çöktüğü sırada yan tarafta bulunan binaya çarparak hasara neden oldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kartal'da sitenin otoparkında duvar çöktü

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Bölgede şerit çekilerek güvenlik önlemleri alınırken, itfaiyenin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Kartal'da sitenin otoparkında duvar çöktü

Kartal'da sitenin otoparkında duvar çöktü

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