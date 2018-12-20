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Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yol kenarında bulunan bir inşaatın çevre güvenlik duvarına vurarak durabildi.

DHA | 20.12.2018 - 07:16..
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Soğanlık D-100 Karayolu yan yolda  saat 05.30 sıralarında Pegagaz Sokak girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Kartal'dan Kadıköy istikametine gitmekte olan aracın sürücüsü Kadir K. henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İNŞAATIN GÜVENLİK DUVARINA ÇARPTI

Önce kaldırıma çıkan otomobil ardından bir inşaatın güvenlik için yapılan metal duvarına çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra duran otomobilde tek olduğu belirlenen Kadir K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın kapısını açamayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


KARTAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapıdan çıkarılan Kadir K. yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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