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Kartal'da uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 2 zanlının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 11.03.2020 - 13:07..
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İstanbul Kartal'da uyuşturucu madde ticareti ve farklı suçlardan sabıkalı olan iki şahıs, polis tarafından takibe alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphelilere operasyon düzenlendi.

Kartal'da uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

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POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇTILAR

Şüpheliler, otomobil ile yolda seyir halinde oldukları sırada polis ekipleri aracın hem önü hem de arkasını bir anda kesti.

Şahıslar yakalanmamak için polis araçlarına çarpa çarpa oradan kaçtı.

KAÇAN ZANLILAR, YAKALANARAK TUTUKLANDI

Şahısların zula yerlerini tespit eden polis, toplam 699 gram bonzai ile hassas terazi ele geçirilirken, firari şahıs Hasan Murat G. Maltepe Gülsuyun Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer firari şüpheli N.Ö, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kartal'da uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

Kartal'da uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı

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