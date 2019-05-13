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Kartal'da yangın: 1 ölü

İstanbul Kartal'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 13.05.2019 - 18:30..
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Yangın; Kartal Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

ÇOCUĞUNU KREŞE BIRAKMIŞTI

Burada 4.5 yaşındaki çocuğuyla beraber yaşayan Feride Genç, sabah saatlerinde çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra evine döndü. Saat 14.00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple dairede yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle apartmana yoğun duman yayıldı.

Kartal'da yangın: 1 ölü

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Dumanı fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri dumanın çıktığı dairenin kapısını kırarak içeri girdi.

Dairedeki yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, 37 yaşındaki Feride Genç’in cansız bedenine rastladı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaptı. Ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal'da yangın: 1 ölü

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