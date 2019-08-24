Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt apartmanının çevresindeki 8 binanın da çökme riski taşıdığı tespit edilmiş ve binalar yıkılmıştı.

KABA İNŞAAT BİTMEK ÜZERE

İnşaatı tüm hızıyla devam eden yeni binaların son durumuna bakıldığında, kaba inşaatın bittiği görüldü.

Binaların iç kısımlarındaki çalışmalar devam ederken aynı zamanda bazı binalarda dış cephe mantolama işlemlerinin tamamlandığı, bazı binaların ise mantolama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kartal’da yıkılan binaların yerine dikilen binalar VİDEO