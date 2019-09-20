Kartal'daki bina çökmesine ilişkin davada tahliye kararı

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan on beşer yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN SUZAN ÇAYIR GELMEDİ

Duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ve tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca 8 mağdur da hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

8 katlı binanın çökme anı İZLE

TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu'nun adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.