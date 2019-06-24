Kartal'daki binanın sorumluları hakim karşısına çıktı

İstanbul Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Baran’ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan, 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

PROJE SAHİBİ DURUŞMAYA GELMEDİ

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Arzu Baran da salonda hazır bulundu. Yaklaşık 2 ay önce tahliye edilen Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya, aralarında 45 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Mert Aydın’ın da bulunduğu 15 mağdur ile taraf avukatları da katıldı.

ŞİRKETTE STAJYER OLARAK ÇALIŞTI

Sanıklardan Arzu Baran savunmasında, 1991 yılında sanık Suzan Çayır’ın sahibi olduğu mimarlık şirketinde yapı ressamı olarak stajyerlik yaptığını söyleyerek, “1992-1993 yılları arasında yapı ressamı olarak çalıştım. Ben orada mimarlık projesi çiziyordum. Bu bina 1992'de yapılmış ama benim bilgim dahilinde değil. İşe başladığım zaman sanık Suzan Çayır bana sürveyanlık yapabileceğimi söyledi. Birlikte sürveyanlık derneğine gittik, kayıt yaptırdık. Sonra da Büyükşehir Belediyesi'ne kayıt yaptırdık. Sanık Suzan Çayır bana, sürveyan olarak imza atabileceğimi, bunun karşılığında bana belli bir ücret vereceğini söyledi.” dedi.

İMZA ATTIĞINI KABUL ETMEDİ

“Sorumluluklarım ve yapmam gerekenlerle ilgili bilgi verilmedi.” diyen sanık Baran, “Bu konuyla ilgili herhangi bir eğitim de almadım. Bunlarla ilgili sanık Suzan’ın söylediklerini yerine getirdim. 1992-1993 yolladı arasında ben ve diğer Uğur dışında çalışan olduğunu hatırlamıyorum. Sürveyanlık belgesi aldıktan sonra 3 ya da 4 projeye imza attığımı hatırlıyorum. Hatırlamadığım bir projeye, benim yerime imza atıldığını gördüm. Hatta bir projede benim yerime imza atıldığını gördüm ve Kartal Belediyesi'ne gidip imza attığım belgelerin dökümünü istedim. 10'dan fazla projede imzam olduğunu gördüm. Suça konu Yeşilyurt isimli binaya ait projedeki yapı ruhsatındaki imza bana ait değildir.” şeklinde konuştu.

"OFİS ÇALIŞANLARI İMZA ATMIŞ OLABİLİR"

Mahkeme başkanının sanığa, "İmzayı kim atmış olabilir senin yerine?" diye sorması üzerine sanık, “O tarihte ofis çalışanlarından formları kim dolduruyorsa, imzayı o atmış olabilir.” diye cevap verdi.

"SORUMLULUKLAR BENİM ÜZERİME YIKILDI"

Sanık Baran, savunmasının devamında, “O zaman ben, 17 yaşındaydım. Bu konuda tecrübe ve bilgi yoktur. İmza bana ait değil ama ait olsa bile bütün sorumluluğun üzerime yıkılmasını kabul etmiyorum. 9 buçuk ay çalıştığım halde 36 gün sigortalı gösterildim. Sürveyanlık görev ve sorumluluklarının ne olduğunu ifadem alındıktan sonda araştırıp öğrendim. İddianamede sanki ben teknik sorumluymuşum gibi bütün sorumluluk benim üzerime yıkıldı. Bu olayda benim herhangi bir sorumluluğum kusurum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum.” diye konuştu.

"OFİSİN TEK YETKİLİSİ SUZAN ÇAYIR'DIR"

İnşaatın teknik uygulama sorumlusu tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu savunmasında, “Öncelikle böyle üzücü bir olaydan dolayı burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 4 buçuk aydır tutuklu bulunmamın sebebi, müteahhit Hasan Yeşilyurt’un ölmüş olması ve sorumlu tutulamayacağından dolayıdır. Bana verilen her türlü talimat ve görevi, mesleğe yeni başladığım için elimden geldiğince yaptım. Özetle ofisin tek yetkilisi Suzan Çayır’dı. Yeşilyurt Apartmanı'nın yapımı boyunca gerekli denetim ve yükümlülüklerimizi yerine getirdik.” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

BİRÇOK AMELİYAT GEÇİRDİ

Sanık savunmalarının ardından mağdur beyanlarına geçildi. 16 yaşındaki mağdur Mert Aydın, “Ben dershaneye gidiyordum. o gün hasta olduğum için gidemedim. 15.30’da uyandım. Kendimi halsiz hissettiğim için ilaç içecektim. Mutfağa geçip yemek yedim. 15.50 sıralarında bir anda bina çökmeye başladı. Ayağımın altındaki betonun kaydığını hissettim. Ben enkaz altından 45 saat sonra kurtarıldım. Birçok ameliyat geçirdim. Ameliyat yaralarımın iyileşmesini bekliyorum. Halen tedavim devam ediyor.” diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.