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Kartalkaya'da kayak keyfi

Kartalkaya Kayak Merkezini hafta sonu tatili için tercih edenler, kar kalınlığının bir metreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaptı

AA | 18.03.2019 - 05:22..
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu

SEZONUN SON KAYAKLARI

Kayak sezonunun kapanmasına az bir zaman kala, otellerde doluluk arttı. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 70 ila 85 arasında doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Günübirlik ve konaklamak için kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan ve kar kalınlığının yer yer 1 metrenin üzerindeki pistlerde kayak ve snowboard yaparak, tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Kartalkaya'da kayak keyfi VİDEO

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