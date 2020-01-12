Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı

"Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında dağcılar, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit olanların anısına Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Germencik ilçesinde düzenlenen 72. Deve Güreşi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Bu köyde kimse sigara içmiyor

6

Meslek odaları büyük projeleri yapan isimleri ihraç etti

Muhalefetin etkisine kapılan meslek odaları, Türkiye için büyük projelere imza atan siyasi isimlerin her zaman karşısında oldu.