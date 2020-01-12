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Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı

Kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

İHA | 12.01.2020 - 17:13..
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Bolu’da Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gelen 3 tatilci, kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kayboldu.

Uzun süre otele geri dönmedikleri belirlenen tatilciler için jandarma ekiplerinden yardım istendi.

KAYIP 3 KİŞİ BULUNDU

Bölgede bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kayıp 3 kişi bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından otellerine götürüldü.

Ekiplerin kayıp 3 vatandaşı arama ve kurtarma çalışması jandarmanın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı -1

Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı -2

Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı -3

Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı -4

Kartalkaya’da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı -5

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